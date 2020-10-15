Гуморист Максим Галкін нестандартно привітав співака Миколу Баскова з днем народження

Відеозвернення чоловік Алли Пугачової опублікував у своєму особистому Instagram.

На честь 44-річчя оперного співака Максим Галкін вирішив у звичному для себе стилі спародіювати Миколу Баскова.

"Хочу привітати свого друга Колю Баскова з днем народження, але зробити я хочу це так, як він зазвичай це робить в Instagram, якось себе знімає», - заявив Максим Галкін, намагаючись знайти потрібний ракурс

Знайшовши потрібний ракурс, Максим Галкін зазначив, що записувати відеоролики в стилі Миколи Баскова досить важко.

"Твій день народження-він найкращий без сумніву", — заспівав Галкін для свого друга Миколи Баскова.

Підсумовуючи, Максим Галкін додав, що чудову акустику для запису відеоролика створив грецький амфітеатр, який є на території особняка зоряної сім'ї.

"Який шикарний замок", "з днем народження", "Максим підстригся-такий юний став"," Вітаємо з дебютом для колі Баскова, всіх благ Микола", "Щось ти помолодшав, Максимушка! Ви з Аллою просто еліксир молодості", " з днем народження, найвеселіший чоловічок!", "Відмінна зачіска", "є у вас якась схожість з актором хлопчиком, який грав Буратіно", " і у мене сьогодні день Народження. Всіх, у кого сьогодні теж свято, вітаю і бажаю міцного здоров'я", - написали фанати в коментарях

"Дякую мій дорогий друг і незрівнянний артист", - відповів на пародію сам Микола Басков.

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