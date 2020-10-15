Зірка проекту "Танці з зірками", екс-солістка ВІА-Гри Санта Дімопулос розповів про життя жінки в сучасному світі

Українська співачка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Санта вирішила поділитися своїми думками на тему нескінченних правил, з якими щодня стикаються сучасні жінки.

"Коли ми намагаємося слідувати вже створеним правилам - виявляється, що це не наближає нас до щастя, а робить шлях до нього ще більш заплутаним. Можливо, тому, що це не наші правила?... Перш ніж слухати десятки інших голосів – нехай і говорять хороші і правильні речі – я б хотіла, щоб кожен з нас прислухався до себе. Завше. У будь-якій ситуації", - написала співачка.

Вона також поділилася серією своїх нових чорно-білих фото. На них Санта позує в танцювальній сукні з короткою спідницею і глибоким декольте. Незважаючи на відсутність кольору на фото, образ співачки виглядає яскравим і святковим.

Шанувальники Дімопулос бурхливо відреагували на її пост.

"Неймовірна", "Ви дуже розумна жінка, хороші слова", "Нефертіті", "красуня", "шикарна", "дуже мудрі слова", "ніжна красуня і розумниця", - пишуть люди.

Раніше Дімопулос розповіла, що при підготовці до нового випуску вона цілий тиждень «ледь встигала дихати».

"Розтяжка, правильне дихання, куди йде рука, куди нога ... куди йду я?! Я йду назустріч новій собі. Такий зібраної, віддається процесу і захопленої тим, що я роблю, – я ще не була. "Танці ..." відкривають мені нову мене, нові межі моїх власних можливостей, про які я навіть не підозрювала... це нова Санта, з якою я тільки знайомлюся", - розповіла екс-солістка ВІА-Гра.

Нагадавши, Дімопулос і Мейхер з "Танців з зірками" висловили все, що думають один про одного.

Як повідомляла Politeka, спекотна Санта Дімопулос вразила одкровенням про "Танці з зірками": "я навіть не підозрювала...".

Також Politeka писала, що фаворитка Кухар з "Танців з зірками" Дімопулос звела з розуму рельєфами в сміливій сукні.