Российская певица и телеведущая Ольга Бузова засветилась в компании высокого красавчика

Артистка записала видео вместе с немецким модельером и основателем компании Phillip Plein International Group, Филиппом Плейном, передает Politeka.net. Ольга мило пообщалась с известным немцем и подарила ему свой диск песен. Звезда немного поговорила с дизайнером на английском.

Для своего выхода российская звезда выбрала коротенькое кожаное платье. Талию подчеркнул пояс. Также на звезде были черные ботфорты и черные колготки, обтянувшие ее стройные ножки.

Звезда также позировала в парике из длинных волос.

"Наконец-то мы встретились! @philippplein 😊😊😊 Было очень приятно познакомится с тобой, Филипп! Я знаю точно, что мы с тобой ещё сделаем что-то очень крутое и по-настоящему большое! ✊🏻😍😍😍 Ждете сюрпризы от нас?", - написала Ольга.

За час пост собрал более 400 тысяч просмотров и много комментариев.

"Всё-таки мне нужно учить другие языки😂", "Олечка ❤️все получится !!! Иркутск с тобой ❤️жду выпуск 🙏🏿никогда не плач 💔", "Ваууу,как круто!!!! Ольга❤️", "

Какой позор", "Чёлка не идёт 😭", "Неловкий момент", "Конечно ждём ! Оля, ты крутая! Таких высот добилась, настоящая умничка 👌🏻👌🏻👌🏻", "Ваууу😍такие кайфовые🔥", "Он говорит ты очень красивая и интеллигентная девушка 🥰🥰🥰", "Ты так классно выглядишь! 🔥🔥🔥 Хорошо когда есть время на себя", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова позировала в кожаном пиджаке и топе, а образ дополнила джинсовыми штанами. Бузова распахнула верхнюю часть наряда, демонстрируя плоский животик.

Напомним, уставшая Бузова показала себя без макияжа и призналась в проблемах со здоровьем

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