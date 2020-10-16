Российская певица Наташа Королева поразила заявлением после скандала с изменами Тарзана

Публикация появилась в микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Более того, жена Сергея Глушко предстала перед фанатами в новом образе.

На эффектном снимке можно увидеть Наташу Королевой с новой стрижкой, а для съемок звезда надела черное боди, которое подчеркивает пышный бюст певицы.

«Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор», писал великий В. Высоцкий, а я дополню: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»... Бойтесь друзей. Враги не предают», - написала Наташа Королева в подписи к снимку в Instagram.

Пользователи мгновенно поддержали Наташу Королеву и отметили, что ей идет новый образ с каре.

"Ой, ой Наташа такая классная, Сережа ей подходит, прекратите ! Они стоят друг друга!", "Вы такая красивая", "Вас и муж предал, вы его простили, потому что любите. А друзья такие же немощные люди со своими слабостями, способны на предательства", "Супер фотка", "Наташ, с такими друзьями врагов не надо, к сожалению", "Какая красотка", "Наташенька вы самая лучшая пара, терпения вам и сил", "Красота неземная", "Удачная фотосессия", - написали фанаты в комментариях под снимком.

Ранее Наташа Королева призналась, что 28-летняя Анастасия Шульженко, которая закрутила роман с Тарзаном могла стать суррогатной матерью для звездной пары.

Более того певица уверена, что Тарзан стал жертвой аферы, и в роковой день его якобы опоили девушки.

Напомним, что молодая любовница Тарзана после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой

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