Популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш широко відомий як Потап, влаштував запальні танці зі спокусливою молодою співачкою

Артист поділився новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На відео Потап бере участь в челленджі зі співачкою Мішель Андраде. Разом вони демонструють, як треба танцювати тверк, під запальну музику.

При цьому Андраде показує руху в чорній водолазці, шкіряній куртці і стильній короткій спідниці в клітку. Дружина Потапа Настя Каменських явно не була б рада тому, що її чоловік влаштовує такі танці з іншого.

Шанувальники артистів активно коментують кадри.

"Зняв би таке відео з Настею-був би рознос Тіктока. Льоша ваще вогонь", "Потап вже на іншу око поклав", "вона вагітна?", "Косить під Настю. Фігня", "Мішель тут на Каменських схожа", "Потап дуже схуд", "Потап круто. Але без Насті не той ефект", "Потап крутіше мене танцює", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Потап здивував фізичною підготовкою. Артист поділився у своєму Instagram свіжими фотографіями.

Так, на одному з фото знаменитість стоїть на тлі спортивного майданчика і демонструє свій значний біцепс. Футболка у Потапа мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки що закінчив займатися спортом.

Нагадавши, Потап забув про Каменських і взявся просувати свою підопічну Андраду: "яка жінка!».

Як повідомляла Politeka, змоклий Потап на спортмайданчику вразив сталевими біцепсами: "крутий тіпок!".

Також Politeka писала, що спокуслива Мішель Андраде розбурхала мережу гарячим відео з Потапом: "кінець просто топ".