Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более широко известный как Потап, устроил зажигательные танцы с соблазнительной молодой певицей

Артист поделился новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На видео Потап участвует в челлендже с певицей Мишель Андраде. Вместе они демонстрируют, как надо танцевать тверк, под зажигательную музыку.

При этом Андраде показывает движения в черной водолазке, кожаной куртке и стильной короткой юбке в клетку. Жена Потапа Настя Каменских явно не была бы рада тому, что ее супруг устраивает такие танцы с другой.

Поклонники артистов активно комментируют кадры.

«Снял бы такое видео с Настей - был бы разнос ТикТока. Лёша ваще огонь», «Потап уже на другую глаз положил», «Она беременна?», «Косит под Настю. Фигня», «Мишель здесь на Каменских похожа», «Потап очень похудел», «Потап круто. Но без Насти не тот эффект», «Потап круче меня танцует», - пишут люди.

До этого мы писали, что Потап удивил физической подготовкой. Артист поделился в своем Инстаграм свежими фотографиями.

Так, на одном из фото знаменитость стоит на фоне спортивной площадки и демонстрирует свой внушительный бицепс. Футболка у Потапа мокрая, из чего можно сделать вывод, что он только что закончил заниматься спортом.

Напомним, Потап забыл о Каменских и взялся продвигать свою подопечную Андраде: «Какая женщина!».

Как сообщала Politeka, взмокший Потап на спортплощадке поразил стальными бицепсами: "Крутой типок!".

Также Politeka писала, что соблазнительная Мишель Андраде взбудоражила сеть горячим видео с Потапом: «Конец просто топ».