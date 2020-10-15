Російська актриса Христина Асмус знає, як вражати шанувальників

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, зірка вирішила присвятити новий пост у своєму мікроблозі "теоріям змови" і пандемії китайського вірусу.

Христина Асмус в подиві від користувачів соцмереж, які звинувачують її у брехні і запевняють, що актриса не могла заразитися китайським вірусом, а за публікації в Instagram вона нібито отримує гроші.

Свою публікацію актриса супроводила жарким знімком, на якому видно, як Христина Асмус зручно сіла на дивані, розставивши ноги. Для фото актриса підібрала яскравий макіяж, білі короткі шорти і червону кофтинку.

"Ви реально можете в своїй голові уявити таку ситуацію?! "Здрастуйте, Христина! Давайте ви напишете, що захворіли, а ми Вам за це заплатимо. Нехай скасуються всі ваші зйомки, вистави, прем'єри, театр нах закриють. Сидіть мінімум 2 тижні під замком. Не бачте дитину. А ще підведете тисячі людей, зате заробите". І я така "Так, звичайно! Карта прив'язана до номера!",- дивується Христина Асмус в мікроблозі.

Актриса, яка отримала позитивний тест на китайський вірус, закликала всіх дотримуватися соціальної дистанції і не забувати про медичні маски.

"Хлопців, вибачте, треба контракт відпрацювати , тому-носіть маски і рукавички. Використовуйте антисептики. І дотримуйтесь дистанцію. Бережіть себе!",- резюмувала Христина Асмус в Instagram.

"Христина, якнайшвидшого одужання", "Одужуйте", "Все Буде Добре. Потерпівши. Бажаємо здоров'я. Поправляйтеся швидше", "Поправляйтеся, Христина! А у мене від "вигаданої" хвороби вчора однокласник помер в 30 років. Теж багато знайомих перехворіли з різними ступенями ураження легенів і в Росії і в Америці", "Вся моя сім'я, а нас п'ять чоловік на хвилиночку, перехворіли в кінці серпня цим чудовим вірусом...нюх і смак так і не повернулося в повному режимі", "Просто дивно, що пишете це тільки коли самі захворіли. Потрібно було і раніше більш відповідально ставитися до заходів обережності", "достатнього того, що не бачити дитину. З розуму зійти можна від дурних питань!!! Христиночка, міцного вам здоров'я", - підтримали її шанувальники в коментарях.

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