Російська актриса Христина Асмус знає, як вражати шанувальників
Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, зірка вирішила присвятити новий пост у своєму мікроблозі "теоріям змови" і пандемії китайського вірусу.
Христина Асмус в подиві від користувачів соцмереж, які звинувачують її у брехні і запевняють, що актриса не могла заразитися китайським вірусом, а за публікації в Instagram вона нібито отримує гроші.
Фігуриста дочка Віри Брежнєвої приміряла сміливий купальник, але щось пішло не так: "Мама залаяла?"
Стрибок курсу долара до 33 гривень, в Раді протверезили українців: "Під Новий Рік..."
Різке зниження тарифів, українцям повідомили про комунальну "аномалію": "З 1 листопада..."
"Наречена" Харламова розбурхала безсоромними видами в білизні, в купальнику і без нього: топ відвертих фото
Свою публікацію актриса супроводила жарким знімком, на якому видно, як Христина Асмус зручно сіла на дивані, розставивши ноги. Для фото актриса підібрала яскравий макіяж, білі короткі шорти і червону кофтинку.
"Ви реально можете в своїй голові уявити таку ситуацію?! "Здрастуйте, Христина! Давайте ви напишете, що захворіли, а ми Вам за це заплатимо. Нехай скасуються всі ваші зйомки, вистави, прем'єри, театр нах закриють. Сидіть мінімум 2 тижні під замком. Не бачте дитину. А ще підведете тисячі людей, зате заробите". І я така "Так, звичайно! Карта прив'язана до номера!",- дивується Христина Асмус в мікроблозі.
Актриса, яка отримала позитивний тест на китайський вірус, закликала всіх дотримуватися соціальної дистанції і не забувати про медичні маски.
"Хлопців, вибачте, треба контракт відпрацювати , тому-носіть маски і рукавички. Використовуйте антисептики. І дотримуйтесь дистанцію. Бережіть себе!",- резюмувала Христина Асмус в Instagram.
"Христина, якнайшвидшого одужання", "Одужуйте", "Все Буде Добре. Потерпівши. Бажаємо здоров'я. Поправляйтеся швидше", "Поправляйтеся, Христина! А у мене від "вигаданої" хвороби вчора однокласник помер в 30 років. Теж багато знайомих перехворіли з різними ступенями ураження легенів і в Росії і в Америці", "Вся моя сім'я, а нас п'ять чоловік на хвилиночку, перехворіли в кінці серпня цим чудовим вірусом...нюх і смак так і не повернулося в повному режимі", "Просто дивно, що пишете це тільки коли самі захворіли. Потрібно було і раніше більш відповідально ставитися до заходів обережності", "достатнього того, що не бачити дитину. З розуму зійти можна від дурних питань!!! Христиночка, міцного вам здоров'я", - підтримали її шанувальники в коментарях.
Нагадавши, щаслива Асмус в прозорому корсеті розважилася на прем'єрі фільму
Як повідомляла Politeka, заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова
Також Politeka писала, що названа справжня причина розлучення Асмус і Харламова