Дощова погода поки не планує залишати територію України

Новий прогноз на сьогодні, 16 жовтня, оприлюднила прес-служба Укргідрометеоцентру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні переважно буде тепла і хмарна погода, але в деяких регіонах можливі дощі.

До дощів повинні бути готові жителі західних, північних, Харківської та Полтавської областей. Вітер у західних та північних областях переважно північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південно-західний, 7-12 м/с.

Температура на заході очікується вночі 4-9° тепла, а вдень до +13 градусів; у північних областях вночі буде від +7 до +12 градусів, вдень повітря прогріється до +17 градусів. В інших регіонах вночі 9-14 градусів, вдень 18-23.

Також дощі сьогодні, 16 жовтня, можливі в Києві. Вітер, як прогнозують синоптики, буде південно-західним з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +15, а вночі похолодає на кілька градусів.

Раніше ми розповідали, коли в Україну прийдуть заморозки. До 16-17 жовтня в Україні буде тепло, температура повітря становитиме до +23 на півдні, до 20 градусів на півночі. У західних регіонах буде трохи прохолодніше, до 18-19 градусів

А прихід похолодання запланований на 16 жовтня, і першими воно торкнеться західних регіонів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 15 градусів, а вночі впадуть до +10: заморозки можливі в Київській, Житомирській та Сумській областях, а в Карпатах синоптики очікують сніг.

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