Євро і долар розвели в різні сторони

Курси долара і євро знову здивують українців в обмінниках

Свіжий курс валют був опублікований на портал Національного банку.

Так, сьогодні, 16 жовтня, державний регулятор вирішив послабити курс гривні по відношенню до американського долара на дві копійки.

На міжбанківському ринку курс долара у продажу впав на 0,5 копійки до 28,345 гривень/$, курс в покупці до 28,33 гривень/$.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк послабив на цілих 21 копійку до 33,17 гривень. На міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 33,15 гривень.

Таким чином, курс валют на сьогодні, 16 жовтня, від НБУ встановлено на наступному рівні:

$100 - 2833,65 гривень (+0,0201 грн)

100 євро - 3317,64 гривень (-0,2171 грн).

Раніше ми розповідали про неймовірний курс долара в Україні, який був представлений Міжнародним валютним фондом.

Так, експерти вирішили оцінити курс гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. Згідно з розрахунками МВФ, курс долара в Україні в 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$, в той час як обмінний - 27,20 грн/$.

Таким чином, МВФ оцінив українську гривню навіть дорожче, ніж укладачі індексу Біг-Маку.

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