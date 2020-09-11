Украинский телеведущий и начинающий комик Владимир Остапчук откровенно рассказал о своей болезни

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовал в "Инстаграм" совместное фото со своей девушкой Кристиной Горняк. Владимир сделал селфи в белой рубашке, солнцезащитных очках и яркой маске с винными бокалами. На заднем плане можно заметить его возлюбленную в кремовом платье, которая оказалась в расфокусе.

В описании Остапчук признался, что заболел китайским вирусом. По словам звезды, последние несколько дней ему пришлось очень несладко:

"Да, ребята - это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и ещё много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях!"

Владимир добавил, что из-за плохого самочувствия он был вынужден отменить свой первый стендап-концерт. На тот момент он еще не получил результаты теста, но теперь не жалеет о своем решении в пользу безопасности зрителей.

"Я не вышел, но пришли другие комики, которые сделали для вас праздник, спасибо им огромное", - отметил Остапчук.

В комментариях люди посочувствовали телеведущему и пожелали ему быстрее идти на поправку:

"Выздоравливайте) ждём на следующее выступление 🤗"; "Здоровья Вам🙌🏻 пусть все пройдёт быстро"; "Ждем в строю ! В полной готовности 💪🏽💪🏽💪🏽".

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