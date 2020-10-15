Музикант Володимир Дантес повеселив несподіваним перевтіленням
Відповідна публікація з'явилася в Instagram-акаунті Студії Квартал 95.
Так, автори студії вирішили заінтригувати шанувальників новим випуском "Ліги сміху", опублікувавши кадр зі зйомок програми.
На фото можна побачити популярного виконавця Володимира Дантеса в несподіваному образі з клизмою у руках.
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"Ловіть трохи інтриги з завтрашньої гри Ліги сміху", - йдеться в підписі до знімка з чоловіком надії Дорофєєвої.
"Наступний президент?", "Клізмен", " Дантес і Єнотики найрозривніші в цьому сезоні!",- написали фанати в коментарях і засипали публікацію тисячами лайків.
До цього ми розповідали, як популярна виконавиця Надя Дорофєєва розважилася з чоловіком Володимиром Дантесом прямо на вулиці.
Дорофєєва була в топіку кольору капучино, який підкреслив форми і оголив животик. Тонка талія і пружний прес - виглядають просто неймовірно.
На опублікованому в Instagram знімку видно, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес взяли участь у вуличному концерті і порадували шанувальників живим виконанням.
Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми " булочками "перед Позитивом:"очманіла".
Також Politeka писала, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками