Таким співака ще не бачили

Музикант Володимир Дантес повеселив несподіваним перевтіленням

Відповідна публікація з'явилася в Instagram-акаунті Студії Квартал 95.

Так, автори студії вирішили заінтригувати шанувальників новим випуском "Ліги сміху", опублікувавши кадр зі зйомок програми.

На фото можна побачити популярного виконавця Володимира Дантеса в несподіваному образі з клизмою у руках.

"Ловіть трохи інтриги з завтрашньої гри Ліги сміху", - йдеться в підписі до знімка з чоловіком надії Дорофєєвої.

"Наступний президент?", "Клізмен", " Дантес і Єнотики найрозривніші в цьому сезоні!",- написали фанати в коментарях і засипали публікацію тисячами лайків.

До цього ми розповідали, як популярна виконавиця Надя Дорофєєва розважилася з чоловіком Володимиром Дантесом прямо на вулиці.

Дорофєєва була в топіку кольору капучино, який підкреслив форми і оголив животик. Тонка талія і пружний прес - виглядають просто неймовірно.

На опублікованому в Instagram знімку видно, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес взяли участь у вуличному концерті і порадували шанувальників живим виконанням.

Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми " булочками "перед Позитивом:"очманіла".

Також Politeka писала, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками