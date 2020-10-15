Курс гривні до долара був оцінений МВФ за паритетом купівельної спроможності

Про це сказано в матеріал до жовтневого огляду МВФ.

Згідно з розрахунками експертів, курс долара в Україні в 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$, в той час як обмінний - 27,20 грн/$.

З нових розрахунків випливає, що МВФ оцінив українську гривню навіть дорожче, ніж укладачі індексу Біг-Маку.

У звіті Міжнародного валютного фонду також говориться, що номінальний ВВП на одного українця в нинішньому році, якщо враховувати поточні ціни, складе $3,425 тисяч, в той час як за паритетом купівельної спроможності - $12,710 тисяч.

Раніше ми говорили про можливий стрибок курсу долара до 33 грн/$ перед Новим роком.

Як заявляв нардеп Данило Гетманцев, сьогодні немає ніякого тиску на національну валюту, тому очікувати стрибка курсу долара до 32 грн/$ під Новий рік не варто.

Гетманцев також попередив, що Україна пройшла пік виплат за боргами, тому зараз немає підстав говорити про новий зліт курсу долара по відношенню до гривні.

"Друкувати ми точно не будемо. У цьому нас запевнив голова НБУ. Будь-якої підстави говорити, що курс буде стрибати, немає. У чому тут є нюанс? НБУ не таргетує курс, не таргетує інфляцію. За його підрахунками, інфляція у нас 4,5% до кінця року. Це не катастрофа. І це абсолютно не матиме ніякого катастрофічного впливу на курс", - пояснював парламентарій раніше всі нюанси.

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