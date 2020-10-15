Популярна українська ведуча Леся Нікітюк засвітила ідеальні ніжки в короткій сукні

Зірка поділилася фотографіями свого нового яскравого лука в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Леся влаштувала імпровізовану фотосесію на балконі, з якого відкривається мальовничий вид на західне небо, Дерева і море.

Нікітюк позує в короткій сукні насиченого фіолетового кольору. Особливої родзинки її образу надають глибоке декольте і коротка спідниця вбрання, що дозволяють їй продемонструвати всі достоїнства своєї фігури. Доповнюють образ помаранчеві туфлі на шпильці, які оригінально відтіняють її наряд за кольором.

Шанувальники Леся прийшли в захват від її нового образу і буквально засипали ведучу компліментами.

"Сукня-розрив", "хто вам створює такі шикарні образи? Ці ноги!", "Багиня", "а ноги то ноги! он які довжелезні!", "Ух! Ось це погляд", "щоб любити ці ноги-потрібен білий кадилак"," Красива жінка, незаміжня", "Ну і Ноги! Поляковій не показуй фото! Засмутиться!", "Яка худенька", "Леся, ну ви модель!", "Ноги такі, Наомі Кемпбелл відпочиває", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Нікітюк розвеселила соцмережі кумедним відеороликом. На початку ведуча в банному халаті і з рушником на голові милується червоною туфлею, потім підкидає її вгору і потрапляє собі в лоб. Невдоволено потираючи лоб, вона розглядає взуття, потім-відкидає її.

Наступний кадр-Нікітюк вже одягнена в бузкову коротку сукню, туфлі на ній, а волосся ведучої майорять нібито від вітру. Але уважні шанувальники тут же помітили краєчок фена в правому куті відео, Лесі хтось невидимий допомагає створити "вітряну атмосферу".

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