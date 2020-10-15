Зірка Студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс підкорила шанувальників безбашенним відео з Юрієм Горбуновим

Красуня з "жіночого кварталу" поділилася кумедним роликом у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На відео артистка сидить в гримерці в простому повсякденному одязі і без макіяжу, а потім плескає руками перед камерою і повністю перевтілюється. На ній з'являється червона сукня з глибоким декольте і зухвала косуха, а доповнили образ розпущене волосся і макіяж.

Товстолес почала активно танцювати на камеру, а до неї приєднався ведучий Юрій Горбунов в перуці і накладних вусах.

"Спала сьогодні 4 години) все заради нічних зйомок у кіно. Спасибі Юрію за таку можливість", - підписала кадри Товстолес.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

"Ох, нічого собі!!!! Вітати. Доведеться подивитися попередні серії", "і так хороша", "Голос казка", "Талантище", "крутий кліпець", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Товстолес розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію чорно-білих фотографій, на яких зображена на вулиці Києва.

Дівчина попустувала на тлі кованих воріт в дивовижній сукні з розвівається подолом, який раз у раз оголював її Божественні ніжки в легких туфельках.

Наряд залишив руки і плечі Лери відкритими, а також зробив акцент на зоді декольте. Примітною родзинкою сукні став блискучий пояс, який підкреслив струнку талію.

Нагадавши, блондинка з "Квартал 95" задерла сукню і зачарувала розкутим виглядом: "Божественні ніжки".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" задерла ногу і приголомшила декольте.

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" показала справжній скарб у напівпрозорій сукні: "погляд не відірвати".