Відома модель Ірина Шейк похвалилася ідеальною зовнішністю в домашньому одязі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий кадр у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в сірі штани і небесного кольору светр. Шейк розвалилася на дивані і дивилася в кадр. Незважаючи на простий, ні чим не примітний кадр, виглядала модель чудово. Особливу увагу шанувальників привернули очі моделі, що світилися та гармоніювали з кольором її одягу.

За годину її фото зібрало понад 120 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Богиня", "дуже красива", "красуня нереальна", "очі вогонь", "ви дійсно відпочиваєте", "Краса", "Ірина! Російська красуня", "Мадам, а де ваша дочка Лея?", "Доброго ранку, Ірина, ти сьогодні посиніла", "Ти така красива", "дивовижна", "ви моє натхнення", "казкова принцеса", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк блиснула розкішшю в мереживному бюстгальтері. Модель позувала на камеру, ймовірно, знімаючись в черговій рекламі. На шиї у неї красувалася акуратна прикраса, яка додала особливого шарму фото з красунею.

Крім цього, нещодавно Шейк представила нову колекцію модного бренду. Модель позувала в мініатюрних шортиках і гетрах. Образ доповнили туфлі на підборах.

Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк подражнила пружностями в міні-шортиках і панчохах:"Роналду оцінить".

А ще Politeka писала, що Ірина Шейк в леопарді поманила до себе в ліжечко, кадри спокуси:"яка кішечка".

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ірина Шейк влаштувала дорослі танці в латексі і викликала фурор: «дуже солодко».