34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк запаморочила голову новою фотосесією
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Шейк опублікувала фото зі зйомки нової колекції модного бренду. Модель представила верхній одяг. Правда, зробила це вельми пікантним способом.
Для образу красуня одягла мініатюрні в'язані шортики і панчохи, які трималися спеціальним поясочком. Також Шейк була одягнена в топ і взута в босоніжки на великому каблуці. Зверху на такий незвичайний наряд був одягнений верхній одяг. Варто відзначити, що Шейк крутилася, показуючи свої солодкі місця з усіх боків. Красуня засвітила свою пружну "п'яту точку" і довгі ніжки
За п'ять годин пост Шейк зібрав понад 150 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів. Не обійшлося і без негативних відгуків.
"Кайффф", "найкрасивіша жінка в світі!", "Це щось з чимось, дуже красива", «Старовата для моделі», «думаєш Роналду оцінить», «приголомшливо», «так прекрасно», «чудова», «Найприголомшливіша жінка!", "Неймовірна», "Ірина чудова", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Ірина Шейк здивувала відвертим знімком. Красуня поділилася кадром, на якому з'явилася занурена у воду. Модель спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом.
Нагадаємо, що спокуслива Ірина Шейк зайнялася непристойностями з гарячими подружками: "чіпали за...".
Як повідомляла Politeka, Незрівнянна Ірина Шейк ледь не впустила бюст з тісного корсета:"Головне дивитися в очі".
Також Politeka писала, що чарівна Ірина Шейк ледь прикрила бюст блискітками:"на це можна дивитися нескінченно".