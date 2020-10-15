Знаменита співачка Світлана Лобода здивувала новиною про те, що несподівано приїхала до Києва і в черговий раз вбила наповал стильним образом і чудовою фігурою

Як пише Politeka, зірка повідомила, що напередодні свого дня народження вирішила подихати "рідним повітрям Києва".

"За 3 дні до Дня Народження захотілося подихати рідним київським повітрям, побродити по вуличках, підвести підсумки і підготується до нового стрибка😁 😍", – підписала знімки знаменитість.

На кадрах співачка в облягаючому чорному вбранні. На ній - штани, блузка і куртка, на ногах – гостноносі туфлі. Волосся Світлани розпущене, завершують образ виконавиці модні сонцезахисні окуляри.

Фанати захоплено сприйняли цю новину, заодно викупавши свою улюбленицю в заслужених компліментах.

"Шикарна🔥 🔥 🔥 гарного Вам проведення часу ❤️ за три дні? Так ви ваги, як і я! Ось чому ви мені так подобаєтеся 🥰 🥰 🥰 який образ стильний 😍 😍 😍 Мммм яка курточка 😊 може хто підкаже, піду хоч репліку собі Куплю 😁 красуня 🔥 Світлана скільки ви вішаєте?? Худенька ❤️ кльова 👍найкраща 👍розумничка👍люблю з наступаючим!❤ ️ Термінатор🤣💥💥💥💖💓💗❤❤❤👌 👏👏👏👏👏чудовий образ", – написали вони.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода здивувала користувачів мережі незвичайним чином. Вона багато працює над собою і може похвалитися точеними формами, а крім того, не боїться експериментувати з образами і навіть зовнішністю.

Так, на нових кадрах у своєму Instagram артистка продемонструвала вельми несподівану зачіску.

На новому фото Світлана вирішила показати, який образ вибрала для польоту в літаку. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона сидить біля вікна літака в чорній сорочці з рюшами. Співачка досить посміхається і рукою підтримує підборіддя.

Зазвичай пишні білі локони співачка поклала з"ефектом мокрого волосся". Артистка також освітлила брови, а на обличчі не використовувала макіяж. Вона виглядає молодою і свіжою. Шкіра знаменитості без натяку на в'янення просто світиться здоров'ям.

Нагадаємо, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.

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