Стал известен показатель, по которому украинцам будут считать пенсии

Ежемесячно в ПФУ утверждают показатели средней зарплаты. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сегодня, 15 октября, была озвучена цифра среднего показателя заработной платы за август - 9 608,67 грн. Данная сумма, по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для исчисления пенсии.

Для сравнения: показатель средней зарплаты снизился, ведь в июле этого года он составлял 9 837,35 гривен.

Отметим, в Госстате заявили, что средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2020 года составила 11 446 гривен, что на 3% меньше, чем в июле.

Напомним, в 2021 году на пенсии в Украине потратят около 204 миллиардов гривен, что на 1,5 миллиарда больше, чем было выделено денег в 2020 году.

Такую сумму было выделено из-за того, что некоторым пенсионерам введут доплаты. Так, например, с 1 июля 2021 года запланировано введение доплаты для пенсионеров в возрасте 75 лет в размере 400 гривен.

Ранее мы писали, что, согласно расчетам, через семь лет только половина украинцев сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Однако, отметим, требования по страховому стажу к украинцам в 2027-м составят 35 лет.

Если 60 лет исполнится в указанном году, или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж.

Ранее сообщалось, что экономист Александр Хмелевский рассказал, что накопительная пенсионная система, введение которой сейчас активно обсуждают, никоим образом не обеспечит людей достойными пенсиями, а может обернуться очередной аферой.

Напомним, что украинцев оставят без пенсий, срочное обращение ПФУ.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммуналку, украинцам сообщили о важном решении.

Также Politeka писала, что в Раде бунт против «послекризисного» бюджета-2021 с повышением пенсий и долларом 29,1 грн.