24-річна дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка як відомо хворіє на онкологію, показала у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, якими похвалилася елегантним образом

Як повідомляє Politeka, дівчина вибрала на прогулянку сині джинси з широким шкіряним ременем, білу футболку і білосніжний кардиган, з чого можна зробити висновок, що на вулиці під час зйомок було прохолодно.

На одному зі знімків Анна піроко розставила ноги, завдяки чому фанати оцінили їх довжину і стрункість.

"Дорогі, як Ви вже здогадалися, я тут вам відео з укладанням на завтра готую, на цей раз на гребінець і звичайний фен", – підписала знімки знаменитість. Знімки зроблені, судячи з геотегу, на тлі Великого театру Росії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 15 Окт 2020 в 6:02 PDT

Фанати навперебій почали ставити лайки під публікацією і захоплюватися зовнішнім виглядом Анни.

"❤️Люблю❤️ звичайно чекаємо👍 Здрастуй Ань, мені навряд чи стане в нагоді але я чекаю 😂, гарного дня Анют🙏 Чарівна дівчина! Дуже чекаємо. P. S. друга фотка відпадає 😍 ти дуже красива 🤍 красуня", - написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Анна Заворотнюк здивувала публіку новим оригінальним образом. Вона поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, чим викликала захват фоловерів.

Так, на одному з фото дівчина позує в світлій сукні вище колін посеред поля, зарослого дикою травою. Її волосся розпущене, в правій руці Анна тримає куртку.

На другому і третьому знімках куртка вже на дівчині, також Фанати бачать у всій красі стрункі ніжки зірки у високих чорних чоботях.

"Навчитися слухати природу, шелест вітру, трави🌾 побачити красу в цих в'янучих листках, в цьому майже заснув лісі, в цій вже пожовклої траві. Стати єдиним цілому з цією дивовижною красою. Мені здається, це найкраща медитація✨

Шкода, що ми так рідко помічаємо цю красу природи і не бережемо її💔 адже саме в ній ми черпаємо натхнення,силу і здоров'я. Так само черпали натхнення і були зачаровані красою російської природи поети і письменники🌍 " - підписала фото Заворотнюк і процитувала відомого російського поета Сергія Єсеніна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 12 Окт 2020 в 6:27 PDT

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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