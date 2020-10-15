Через нові правила видачі номерних знаків їх вартість в Україні може зрости в шість разів

Український уряд підтримав запропонований МВС законопроект Про зміну правил видачі автомобільних номерних знаків, повідомляється в матеріалі Finance.UA. Зокрема, він передбачає передати їх виготовлення суб'єктам господарювання.

В даний момент МВС використовує схему, при якій щорічно проводиться тендерна процедура закупівлі автономерів, потім вони передаються в регіональні сервісні центри, які відправляють їх в територіальні сервісні центри.

Як відзначають експерти, нові правила призведуть до різкого подорожчання номерних знаків. Так, якщо через тендери їх закуповували по 108,60 гривень, то після прийняття нового законопроекту експерти ринку прогнозують ціну в близько 600 гривень. Відзначається, що це схоже на спробу монополізації ринку.

"Завдяки системі Прозорро у кінцевого споживача-автовласника-була можливість купувати номерні знаки за оптимальною ціною. Великі виробники працювали по-білому, виходячи з наявних тендерних договорів. Цей же законопроект фактично вводить ринок в тінь",-розповіла експерт ринку, директор підприємства "Завод "Динамо-Сілейр" Тетяна Селіхова.

Зазначається, що тендерні закупівлі проходять під контролем Антимонопольного комітету України, однак новий закон фактично зробить такий контроль неможливим.

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