Старша дочка відомої актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала свою красу, якою її щедро обдарувала природа

Так, 30-річна актриса, яка давно живе і працює в Росії, у себе в Instagram поділилася новою фотографією, повідомляє Politeka.net.

На знімку дівчина сидить в строгому діловому костюмі, темна блузка вигідно підкреслює її високі груди. Актриса загадково дивиться в об'єктив камери, Її губи складені в напівусмішку.

"🖤",- коротко підписала кадр Тоня.

Шанувальники знаменитості тут же відгукнулися на публікацію.

"Добрий вечір💫 Куди такаякрасивая? Нежнятина красот красуня😻", – написали вони.

Як відомо, Антоніна Паперна з другого разу вступила в театральне училище імені Бориса Щукіна в Москві, яке свого часу закінчував її батько. Без підтримки іменитих родичів, подолавши конкурс 800 чоловік на місце, вона таки взяла цю висоту.

Секрети професії Антоніна Паперна пізнавала під керівництвом наставників Ніни Дворжецької та Рімаса Тумінаса. Після закінчення вищого навчального закладу вона стала актрисою Театру ім. Е. Вахтангова, де відразу отримала ролі в спектаклях «Євгеній Онєгін», «Мадемуазель Нітуш», «Уявний хворий».

У Москві доля звела Антоніну з актором Володимиром Ягличем, від якого вона спочатку народила дочку Єву, а через пару років світ побачив син пари, якого назвали ім'ям батька, теж Володимиром.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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