Старшая дочь известной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала свою красоту, которой ее щедро одарила природа

Так, 30-летняя актриса, давно живущая и работающая в России, у себя в Инстаграм поделилась новой фотографией, сообщает Politeka.net.

На снимке девушка сидит в строгом деловом костюме, темная блузка выгодно подчеркивает ее высокую грудь. Актриса загадочно смотрит в объектив камеры, ее губы сложены в полуулыбку.

"🖤", – коротко подписала кадр Тоня.

Поклонники знаменитости тут же откликнулись на публикацию.

"Добрый вечер💫 Куда такаякрасивая? Нежнятина🤗🌸 Красотка😻", – написали они.

Как известно, Антонина Паперная со второго раза поступила в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, которое в свое время заканчивал ее отец. Без поддержки именитых родственников, преодолев конкурс 800 человек на место, она таки взяла эту высоту.

Секреты профессии Антонина Паперная познавала под руководством наставников Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса. После окончания высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова, где сразу получила роли в спектаклях «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной».

В Москве судьба свела Антонину с актером Владимиром Яглычем, от которого она сначала родила дочь Еву, а через пару лет мир увидел сын пары, которого назвали именем отца, тоже Владимиром.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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