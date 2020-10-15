Українська актриса, травесті-діва Монро у себе в блозі заговорила про стандарти краси і неприйнятне ставлення людей до інших людей

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Монро опублікувала фото з відомим виконавцем MELOVIN, а також з партнером по зйомках в кліпі артиста. Красуня при повному параді ніжно притулилася до чоловіків заради пікантного фото.

"Мені знову написали про руки, точніше їх вік, а відповідно і стан. Природно я запропонувала варіант відрубати. Тільки щоб абонент приїхав сам, з сокирою, і зробив акт позбавлення себе від споглядання моїх кистей в майбутньому", - зазначила Монро, додавши, що багато підлітків страждають від критичних зауважень на адресу своєї зовнішності.

На думку травесті-діви, суспільство вимагає від жінок ідеальних стандартів краси, жіночності і служіння всім. При цьому завжди знайдеться хтось, хто залишить неприємний коментар і в юній голові оселиться установка про свою недосконалість.

Монро закликала любити себе і своє тіло незважаючи ні на що. І дякувати за те, що дано природою.

"На фото мій приголомшливий партнер @yevhenmuraviov по кліпу @melovin_official. Йому більше, ніж багатьом з нас і він життєлюб, катається на роликах, знімається в рекламі, вивчає англійську і завзято посміхається!",- підвела підсумок Монро.

Як відомо, MELOVIN зняв кліп за участю Монро. Сам артист в минулому брав участь в "Євробаченні" і "Х-факторі", де його активно підтримував Анрей Данилко.

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