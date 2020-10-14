Популярна українська травесті-діва Монро здивувала виглядом в домашній обстановці без макіяжу

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен показала процес підготовки в зйомках нового проекту в своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися повний ролик, скрольте сторінку до кінця). З перших же кадрів знаменитість постала перед глядачами без одягу - вона почала знімати ролик відразу після душу, а тому прикрилася рушником. Монро провела запис прямо у ванній, дивлячись на своє відображення в дзеркалі.

Незабаром травесті-діва зробила собі розкішну зачіску, нанесла яскравий вечірній макіяж і перетворилася до невпізнання - стала куди більш жіночною і привабливою. Вона одягла щільну сіру блузку, а також вільні штани. Вже на знімальному майданчику вона змінила своє вбрання на білу сукню.

Варто відзначити, що Монро знялася в кліпі популярного українського виконавця MELOVIN на пісню "Вітрила". У своєму блозі вона детально показала все, що відбувається не тільки у неї вдома, але і "за лаштунками".

Багато користувачів соціальної мережі подякували травесті-Діву за унікальні кадри і яскравий настрій:

"Як же це класно!!!! 😍 😊 це унікальні кадри!!!! Неймовірна робота!!!! Перфекціонізм у всьому!! А ще, каталася по підлозі від ржача спасибо гумор 👍 👍 👍 спасибі Городнє за подарунок!!!!!"; "Спасибі велике, Монро💖, за таке прекрасне відео!👏 👏 👏За можливість подивитися,як знімався кліп, поринуть у всю цю атмосферу ✨ ви були прекрасні🌹 😍, як і всі в цьому кліпі ️ ️ спасибо величезне спасибі !!!✨ 💞 ✨ "; "Боже Монро красуня, які всі талановиті трудяги, захоплююся. Коли дивилася кліп перший раз пробрало будинку".

Нагадаємо, що оголена травесті-діва Монро без зайвої скромності показала себе, як є:»Прям друга Мерилін".

Як Politeka писала, що травесті-діва Монро з бородатим красенем дала спеку на кухні.