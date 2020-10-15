Украинская актриса, травести-дива Монро у себя в блоге заговорила о стандартах красоты и неприемлемом отношении людей к другим людям

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Монро опубликовала фото с известным исполнителем MELOVIN, а также с партнером по съемкам в клипе артиста. Красотка при полном параде нежно прижалась к мужчинам ради пикантного фото.

«Мне снова написали про руки, точнее их возраст, а соответственно и состояние. Естественно я предложила вариант отрубить. Только чтобы абонент приехал сам, с топором, и совершил акт избавления себя от созерцания моих кистей в будущем», - отметила Монро, добавив, что многие подростки страдают от критических замечаний в адрес своей внешности.

По мнению травести-дивы, общество требует от женщин идеальных стандартов красоты, женственности и служения всем. При этом всегда найдется кто-то, кто оставит неприятный комментарий и в юной голове поселится установка о своем несовершенстве.

Монро призвала любить себя и свое тело несмотря ни на что. И благодарить за то, что дано природой.

«На фото мой потрясающий партнер @yevhenmuraviov по клипу @melovin_official. Ему больше, чем многим из нас и он жизнелюб, катается на роликах, снимается в рекламе, изучает английский и задорно улыбается!», - подвела итог Монро.

Как известно, MELOVIN снял клип с участием Монро. Сам артист в прошлом участвовал в "Евровидении" и "Х-факторе", где его активно поддерживал Анрей Данилко.

Напомним, что травести-дива Монро пленила загадочным образом и заговорила о личном: «Мир не без...».

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