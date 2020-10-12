Українська травесті-діва Монро порадувала шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала з короткою стрижкою. Монро вибрала дуже яскраву перуку для виходу в світ, тимчасово кардинально змінивши імідж.

"Всім мур мяу. На дроті. Поки вранці бігала, без музики і соц.мереж, схопила цікаву ідею. А давайте складемо список правил, дій, звичок, установок, які до кінця 20го року неприйнятні в здоровому, розвиненому і сучасному суспільстві усвідомлених людей", - запропонувала Монро.

За її словами, в цей список потрібно обов'язково включити критичне обговорення зовнішності інших людей, порушення чужих кордонів, непрохані поради і грубий хейт в соцмережах.

За кілька годин пост Монро зібрав майже 1,5 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Шикарна", "Мяу", "Уххх хороша, хороша", "красуня", "Прикольненко у вас там", "казково красива", "навіщо красива така?!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Монро вже з'являлася в схожій перуці на зйомках популярних шоу. Нещодавно травесті-діва розсмішила шанувальників комічним випадком разом з колегами по шоу-бізнесу.

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