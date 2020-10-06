Українська травесті-діва Монро підкорила неймовірно розкішним образом у чорній сукні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала неймовірно красиве і чуттєве фото.

На знімку Монро сиділа на стільці, спершись на його спинку. Волосся грайливо закривало частину обличчя красуні, а вона ненароком піднесла пальчики до губ, що зробило фото особливо пікантним.

Зірка розповіла, що відвезла кинуту собачку Чапу до нових господарів. Цей вчинок спонукав її написати новий пост.

"Світ не без добрих людей! Ніби як приводів так думати з кожним...яке там роком... місяцем... днем... Все менше і менше (навіщо я подивилася новини у мами по ТБ), але в черговий раз просиш допомоги (зараз конкретний приклад - в пошуку дому бездомній собачці) і сотні людей відгукуються: репостом, інтересом, словами підтримки і захоплення", - зазначила травесті-діва.

Монро додала, що допомагати – це нормально і природно. Однак робити це потрібно, коли є ресурс і бажання.

За 40 хвилин пост Монро зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Монро яка ти, прекрасна) спасибі тобі за позитив", "неймовірна, втім як і завжди", "О, наймудріша!!! Найдобріша!!! І, безсумнівно, красива!", "Красуня", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що оголена травесті-діва Монро без зайвої скромності показала себе, як є:"Прям друга Мерилін".

Як Politeka писала, що травесті-діва Монро з бородатим красенем дала спеку на кухні.

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