Знаменита модель з Києва Олена Омович, яку частенько називають Українською Кардашьян, знову засвітила розкішні форми в різних нарядах

Як пише Politeka, у дівчини дуже нестандартна фігура, якій вона постійно привертає до себе загальну увагу. Модель не соромиться свого тіла, тому дуже часто її вбрання вражають відвертістю.

Так і сьогодні Олена розмістила кілька знімків, на яких вона в різних позах демонструє різні вбрання.

"Нова осіння колекція 😍який образ мені йде більше?😜 👇 🏻 ", – підписала знімки зірка.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Alena Omovych (@alena_omovych) 15 Жов 2020 в 4:52 PDT

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

"😈🙌💕💪👍🖤👌😈 3 і 4 😍 😍❤️🙌 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Beauty 💕 Stunning🔥🔥 вони повинні клонувати тебе, щоб мати більше красивих жінок, таких як ти.😍😍😍😍😍😍😍", – пишуть вони.

Раніше ми писали, що Олена Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, похвалилася своїми апетитними формами

Свіжий знімок з'явився у моделі в Instagram. Красуня позувала в неймовірно красивому ТОПі, який сильно стягнув її неосяжні груди. Модель без сорому вивалила свої "диньки" напоказ, адже тонка тканина не змогла прикрити все.

Крім цього, красуня зігнулася в спокусливій позі, засвітивши свої стрункі ніжки і округлі стегна. Дівчина сиділа в трусиках, тому шанувальники змогли багато чого побачити. За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй традиційно залишили масу компліментів.

"До чого ж хороша" « "шикарна«,» прекрасна принцеса, ти унікальна зірка«," красивий рукав! Ви хочете, щоб на іншій руці був рукав?", "Ти приголомшлива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Омович довела до тремтіння пишними обсягами в декольте: "Просто кайф".

А ще Politeka писала, що Омович без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури: "Вау!".

Також Politeka повідомляла, що Омович непристойно натягнула топ, оголивши бюст шостого розміру: "хочете чогось реально гарячого?».