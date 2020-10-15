Знаменита модель з Києва Олена Омович, яку частенько називають Українською Кардашьян, знову засвітила розкішні форми в різних нарядах
Як пише Politeka, у дівчини дуже нестандартна фігура, якій вона постійно привертає до себе загальну увагу. Модель не соромиться свого тіла, тому дуже часто її вбрання вражають відвертістю.
Так і сьогодні Олена розмістила кілька знімків, на яких вона в різних позах демонструє різні вбрання.
"Нова осіння колекція 😍який образ мені йде більше?😜 👇 🏻 ", – підписала знімки зірка.
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Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.
"😈🙌💕💪👍🖤👌😈 3 і 4 😍 😍❤️🙌 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Beauty 💕 Stunning🔥🔥 вони повинні клонувати тебе, щоб мати більше красивих жінок, таких як ти.😍😍😍😍😍😍😍", – пишуть вони.
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Свіжий знімок з'явився у моделі в Instagram. Красуня позувала в неймовірно красивому ТОПі, який сильно стягнув її неосяжні груди. Модель без сорому вивалила свої "диньки" напоказ, адже тонка тканина не змогла прикрити все.
Крім цього, красуня зігнулася в спокусливій позі, засвітивши свої стрункі ніжки і округлі стегна. Дівчина сиділа в трусиках, тому шанувальники змогли багато чого побачити. За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй традиційно залишили масу компліментів.
"До чого ж хороша" « "шикарна«,» прекрасна принцеса, ти унікальна зірка«," красивий рукав! Ви хочете, щоб на іншій руці був рукав?", "Ти приголомшлива", - пишуть користувачі Мережі.
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