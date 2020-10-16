Актори турецького серіалу "Величне століття"стали справжніми світовими зірками завдяки успіху картини
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася добірка дитячих фото зірок серіалу, в яких, часом, важко впізнати знаменитостей.
"Актори турецького серіалу "Величне століття" в дитинстві. Правда милашки", - підписали добірку автори аккаунта.
Так, виконавиця ролі Роксолани, актриса Мер'єм Узерлі в дитинстві була дуже гарною.
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А ось Нур Феттахоглу була справжньою красунею.
Актриса Пелін Карахан, яка зіграла Міхрімах Султан, схожа на себе в юному віці.
Найбільше в коментарях обговорювали шкільне фото актора Бурака Озчівіта, який сьогодні став справжнім красенем, хоча в юності красою не відрізнявся.
Варто відзначити, що Халіт Ергенч, який зіграв султана, і в дитинстві був гарний.
Втім, інші актори теж здивували своїми дитячими знімками.
За день пост з зірками зібрав майже дві тисячі лайків. В коментарях залишили масу відгуків.
"Гюрем і Міхрімах прям з дитинства так дивилися", "Бурак! Чому у нього з віком роз'їхалися брови? Посварилися?", "Мені всі подобаються, Хюррем особливо", "Ооо цей погляд Мехрімах", "Ні. Не милашки...деякі відверто страшнуваті. А може фото просто невдалі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Султанша з "Величного століття" приголомшила видом без штанів:" вийшла з заростей і...".
А ще Politeka писала, що Хюррем з "Величного століття" полонила образом в прозорому корсеті:"Ох, цей погляд...".
Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнання: "що за дівчинка?".