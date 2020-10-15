У 2021 році істотно зростуть витрати на виплату пенсій в Україні

Таку заяву зробив заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев у колонці для "Європейської правди". За його словами, на пенсійне забезпечення українців у 2021 році витратять близько 204 мільярдів гривень. Це на 1,5 мільярда більше, ніж було виділено грошей у 2020 році.

Зазначається, що кошти, закладені до держбюджету, підуть на різні підвищення виплат пенсіонерам.

"Зазначені кошти будуть спрямовані, зокрема, на продовження виплати щомісячної доплати в розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також - на індексацію пенсій", - зазначили в Мінфіні.

Крім цього, з 1 липня 2021 року заплановано введення доплати для пенсіонерів у віці 75 років. Вони отримуватимуть доплату в розмірі 400 гривень. Зазначається, що додаткові виплати отримають близько 991 тисяч громадян.

У Мінфіні додали, що в цілому витрати на соціальний захист українців в 2021 році будуть збільшені. У проекті держбюджету на наступний рік на ці цілі закладено 322,8 мільярда гривень.

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