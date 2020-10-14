У 2021 році українців чекає п'ять етапів підвищення пенсії

Про це заявили в Міністерстві соціальної політики, пише Центр цивільного моніторингу та контролю.

Підвищення торкнеться практично 10 млн з 11,3 млн пенсіонерів. Вже зараз відомо, що заплановано п'ять етапів підвищення. Найбільше зростуть виплати у пенсіонерів з повним страховим стажем.

Зазначається, що перше підвищення пенсій заплановано на січень 2021 року. Пенсії зростуть разом з мінімальною зарплатою. Для пенсіонерів, у яких мінімальна пенсія, з січня вона складе 2400 гривень.

Друге підвищення заплановане на березень. Виплати будуть проіндексовані з урахуванням зростання зарплат і інфляції в країні.

У квітні автоматично перерахують пенсії працюючим пенсіонерам.

Серйозні зміни у виплатах заплановані на липень 2021 року. Мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень. Крім цього, запрацює президентська програма з підвищення виплат українцям з повним страховим стажем, старше 75 років. Очікується, що їм доплачуватимуть до виплат близько 400 гривень. Ті ж пенсіонери, яким виповнилося 80 років, отримають по 500 гривень.

Останнє, на даний момент, підвищення заплановане на грудень. Всі надбавки до пенсії перерахують, а також підвищать мінімальну пенсію.

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