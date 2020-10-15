Коли, кому і на скільки підвищать

У 2021 році українських пенсіонерів очікують кілька етапів зростання виплат

Як інформує Politeka з посиланням на Центр громадського моніторингу та контролю, пенсії зростуть у майже 10 мільйонів українських пенсіонерів.

За інформацією Міністерства соціальної політики України, найбільше виплати зростуть у пенсіонерів, які мають повний страховий стаж (у пенсіонерів 65+ – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, 75+ – 20 років для жінок і 25 років для чоловіків).

Гроші на пенсійні виплати будуть надходити з зарплатних відрахувань 13 мільйонів працюючих українців, а також з держбюджету.

Всього передбачено п'ять етапів підвищення:

У січні 2021 року-пенсіонерам у віці 65 років, які отримують мінімальні виплати, розмір мінімальної пенсії збільшать з 2100 до 2400 грн;

У березні більшості пенсіонерів проіндексують виплати відповідно до зростання зарплат і інфляції, відсоток підвищення розрахують у лютому.

У квітні перерахують ВИПЛАТИ для працюючих пенсіонерів, виплати скоректують з урахуванням збільшення стажу і зростання зарплати.

У липні мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів зросте з 2400 грн до 2600 грн. Крім того, українцям, яким 75 років і у яких повний страховий стаж обіцяють підвищити пенсії на 400 грн (мінімальні досягнуть 2500 грн).

Також Цього місяця додатково виплатять 500 грн пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і мають повний страховий стаж. Крім того, Пенсійний фонд збільшить основний розмір мінімальної пенсії до 1854 грн;

У грудні 2021 року мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн, надбавки теж перерахують.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 12 жовтня продовжив фінансування пенсій жовтня згідно із затвердженим графіком. На виплату жовтневих пенсій спрямовано 4,4 млрд гривень. Всього забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 19,3 мільярда гривень.

Раніше ми писали про те, що українцям вирішили розповісти правду про те, за рахунок кого планують найближчим часом підвищувати мінімальну зарплату. Про це розповів екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Проблема полягає в тому, що разом зі збільшенням мінімальної зарплати, перерахунок Єдиної тарифної сітки фактично не відбувається. Тобто ризик того, що без виділення додаткових коштів - а на це в Державному бюджеті України фактично не передбачено виділення коштів - підвищення відбуватиметься за рахунок самих працівників», - зазначив він.

Колишній чиновник також розповів, що в такій ситуації українці зіткнуться з проблемою, коли «оклади будуть рости, а додаткові виплати будуть скорочуватися».

"Ризик у тому, що при підвищенні мінімальної заробітної плати реальні зарплати рости не будуть», - підкреслив він.

До цього ми розповідали, що високі зарплати в Україні – доля не тільки програмістів.

Більше 30 тисяч гривень в нашій країні реально заробити не тільки співробітникам IT-сфери, хоча вони традиційно очолюють рейтинги найбільш високооплачуваних вакансій. Непогано платять домашньому персоналу, який працює в забезпечених сім'ях, а також медіабайєрам і аналітикам.

Нинішній показник кількості безробітних в Україні більш ніж в два рази перевищив той же показник минулого року.

Станом на 12 жовтня, в Україні зареєстровано 427 тисяч безробітних. Цей показник на 59% (тобто 159 тисяч осіб) перевищує дані за той же період 2019 року, передає "Радіо свобода" з посиланням на дані відповідного запиту до Державного центру зайнятості.

З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі осіб - в центрі цей показник оцінюють як на 53% вище, ніж за такий же період минулого року.

У відомстві також розкрили, в яких регіонах ситуація найбільш патова, і де - найменш.

Так, найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та Києві - з початку карантину показник підскочив у два рази.

При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%.

342 тисяч українцям, які стали на облік, вдалося працевлаштуватися за час карантину. На сьогодні, в базі Центру пропонується 67 тис. вакансій, це на 34% менше, ніж минулого року. Так, якщо в 2019-му 12 жовтня на одну вакансію претендували 3 людини, то зараз - шестеро.

Наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна отримає в кінці 2020-початку 2021 року.

Такий прогноз опублікували аналітики BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що українська влада і надалі підтверджує свою прихильність програмі співпраці з МВФ. Експерти переконані, що Україна, можливо, підходить до початку поступового вирішення проблем.

"Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021", – йдеться в огляді.

Аналітики назвали причини відстрочки чергового траншу:

рівень дефіциту держбюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ.

тиск на заступників голови НБУ Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба, які є єдиними заступниками голови Центробанку, кандидатури яких не вносив новообраний Кирило Шевченко.

У 2021 році заробітна плата українських медиків має бути підвищена. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 жовтня.

За його словами, заробітна плата медичних працівників зросте мінімум у два з половиною рази. Це буде справедливо по відношенню до співробітників сфери охорони здоров'я.

«Ми повинні припинити це, коли за останні 29 років у медиків була найнижча зарплата в країні», - зазначив глава МОЗ, додавши, що відомство наполягатиме на формуванні таких тарифів на наступний рік.

У МОЗ також нагадали, що вже з вересня медики отримують надбавку до заробітної плати. Зазначається, що лікарі отримали по 3560 гривень доплат, медсестри та фельдшери по 2500 гривень, а санітари – по 1250 гривень.

У відомстві додали, що Національна служба здоров'я вже почала перераховувати на рахунки лікарень кошти за жовтень.

Нагадаємо, що пенсії українців під загрозою, в Раді підтвердили тривожний прогноз Кабміну: "у нас немає...".

Як повідомляла Politeka, зарплати українців різко підкачуть, в Кабміні озвучили нові суми: коли чекати підвищення.

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https://youtu.be/rvFEch9zuAM