Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як насолоджуються відпочинком на милому спільному фото
Відомий український ведучий поділився зворушливою фотографією з дружиною на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Знаменитість відправився з дружиною в ліс і назбирав дві повних кошики грибів. Звертає на себе увагу повсякденний одяг ведучих, обрана ними для лісової прогулянки і задоволені обличчя Юрія і Каті.
"Запаси на зиму зроблено!!😇 😇 😇#Осінь # гриби # ліс", - підписав фотографії телеведучий.
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За десять хвилин фоловери зірки залишили майже 1400 лайків і написали в коментарях про свої враження від цих знімків.
"Класний урожай!!! Що будите робити маринувати солити або сушити? 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Новий склад гурту»Гриби"?😂 😘 👌 ",- пишуть люди.
Раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов показали, як насолоджуються компанією один одного, на милому сімейному фото. Відомий український ведучий поділився зворушливим Селфі з дружиною в своєму Instagram.
На фото Горбунов позує перед камерою в бузковій сорочці. При цьому до нього тісно притулилася його дружина. Осадча для фото вибрала яскраво-жовту сукню з відкритими плечима і оригінальними рукавами. При цьому її наряд виглядає не по-осінньому легким. За фото можна помітити, що на обличчі ведучої зовсім немає косметики.
Ведуча зі щасливою посмішкою обіймає свого чоловіка і виглядає дуже задоволеною.
"Згадуємо літо!",- підписав знімок Горбунов.
Осадча поділилася фото, на якому вони з Горбуновим сидять на сходинках у себе вдома, тісно притулившись один до одного. При цьому вони обидва позують в милих чорно-білих піжамах. Горбунов вибрав наряд в цяточку, а Осадча – в клітинку.
"Гріємося в обіймах і чекаємо бабине літо», - підписала фото ведуча, яка на знімку виглядає дуже щасливою.
Популярний український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показався в оточенні виконавиці Насті Каменських.
"Ми починаємо танці!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Горбунов позує в оточенні Каменських, яка вирішила приміряти сукню з екстравагантним декольте. Обидві зірки єхидно заглядають в кадр.
«Вауу», «ракета», «Класні«, «супер виглядаєте», «сонечко, виглядати відпадно»,»вогонь», «бомбезний знімок», - пишуть користувачі мережі.
Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.
Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".
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