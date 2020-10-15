Стриптизер Тарзан здивував шанувальників і дружину новою витівкою після повернення з лікарні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував пісню, яку присвятив Наташі Корольовій і хейтерам.

"Музична хвилинка. Пісня про тугу за чужою думкою. Слова і музика С.Глушко», - підписав відео Тарзан.

Варто відзначити, що на відео шоумен сидів з голим торсом і розпущеним волоссям.

«Як виявилося, я живу в раю. Всі молоді і безгрішні навколо. Носи скрізь красиві пхають. Послання позитивні мені шлють. Лише я убогий, старий і тупий. І розлучитися, мовляв, треба б зі мною. Завжди підкажуть, як мені вчинити. Лавірую, щоб у вас не наступити", - співає Тарзан, натякаючи на "доброзичливців", які пишуть йому коментарі в мережі.

"Я одружений. Наташку лише люблю. Я красивіше не знайду. Я їй буду тільки вірити завжди. Адже вона мені серце відразу віддала", - співається в приспіві пісні.

Раніше ми писали, що скандал зі зрадами вплинув на здоров'я 50-річного стриптизера, в результаті чого 7 жовтня він потрапив в реанімацію, де його відкачували. Як розповів друг Тарзана, в лікарню той загримів після зустрічі з екс-коханкою Анастасією Шульженко.

Нагадаємо, що коханка Тарзана з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

А ще Politeka писала, що скандал Тарзана з коханкою може обернутися сліпотою, такого Корольова точно не очікувала: "термінова операція".

Також Politeka повідомляла, що Корольова після зрад Тарзана пішла на крайність, співачку просто не впізнати:"Шкода...".