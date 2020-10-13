Коханка Тарзана Анастасія Шульженко пустилася в одкровення прямо в лікарні

Відверте зізнання дівчини з'явилося в її особистому мікроблозі Instagram.

Так, Анастасія Шульженко, з якою Тарзан зраджував Наташі Корольовій, опублікувала фото з лікарняного ліжка, куди вона потрапила після гучного скандалу в ЗМІ.

Дівчина заявила, що у неї нібито похитнулося здоров'я і нещодавно вона перенесла струс мозку.

У тому, що вона потрапила в лікарню під крапельниці, Анастасія Шульженко звинувачує Сергія Глушка і Наташу Корольову.

"За що я так важко зараз розплачуюся!? За 1,5 року щастя!? Як може чоловік, сильний, ніжний, раптом перетворитися в гонителя, який тебе переслідує!?",- обурилася вона і заговорила про якесь "фізичне насильство" над нею.

"Я була для нього і коханою, і бажаною, а потім все вилилося в дешевий фарс: прийшли, напоїли, скористалися...» — продовжила Шульженко у своєму особистому мікроблозі.

Підсумовуючи, Анастасія заявила, що їх роман з Тарзаном тривав набагато більше, ніж стверджує сам стриптизер. Також вона закликала Наташу Корольову і Сергія Глушка "до совісті і до Бога", стверджуючи, що вони її оббрехали, звинувативши в крадіжці коштовностей.

"Поставте їм свічки за здоров'я. Все повернеться", " та нічого ти не програла, Настя) все нормально, все в порядку, все відмінно) Наташа виглядає шкода, Тарзан - загнаним)", " Все у вас буде добре!!", "Хороша відповідь Глушку, що лежить в реанімації на каталці біля стіночки", "лежиш і з себе робиш мученицю, звідки у тебе струс, він тебе навіть не чіпав, вираз обличчя вашого видає вашу брехню", "слухай, сама зняла, сама почала... таємниця є таємниця, ти сама виклала все", "сумніваюся, що людина, яка майже нічого не бачить, зможе написати пост без єдиної помилки", - своєрідно відреагували користувачі на визнання коханки Тарзана.

Раніше ми розповідали, що Тарзан потрапив в реанімацію після скандалу зі зрадами.

Так, в мережі з'явилося фото, на якому видно, що Тарзан лежить на лікарняному ліжку з закритими очима і стерильною маскою на обличчі.

"Дивіться, чим закінчилася перша зустріч Собчак і Глушко. Сам Сергій потрапив до реанімації і кілька днів провів у лікарні. Здали нерви", - повідомлялося раніше.

Нагадаємо, що Наташу Корольову і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

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