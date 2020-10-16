Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, показала свої апетитні форми

Спокуслива модель завжди робить фурор своїми формами, пише Politeka.net.

Шанувальники знаменитості розмістили на фан-сторінці одне з найспекотніших фото. Ебі позувала на підлозі з покривалом з принтом зебри.

Модель лежала в сітчастих колготках з красивими стразами. Крім того, пікантності додавала велика дірка - виріз, до того ж вона оголила "шовкові" пружні сідниці.

Ретчфорд злегка вигнулася, блиснувши найтоншою талією, і взагалі, продемонструвавши ідеальний вигин.

"Відверті" колготки, під якими не було білизни, обтягнули стрункі ніжки.

Зірка наклеїла на найінтимніші місця грудей срібні наклейки у вигляді сердечок.

Модель відкрила губи і пильно дивилася в камеру. Ретчфорд закинула руку за голову і тримала в пальцях ручки від червоної сумочки.

"abigailratchford - реальна богиня ❤️😍 🔥", - написали автори поста.

За 11 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, в яких користувачі захоплювалися сексуальністю знаменитості.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала перед підписниками у вельми відвертій нижній білизні з чорних смужок. Тонкі лінії прикривали лише найінтимніше, обплітаючи красиве тіло.

Незвичний ліфчик тримався на бретельках з ланцюгів. Ліфчик являв собою товсту смужку, яка приховувала найінтимніші частини тіла і тонку смужку внизу.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд приміряла одну зі своїх улюблених речей – чорну шубку, яку одягла прямо на голе тіло. Так що досконале тіло інста-діви вкотре захопило - неможливо не дивитися на таку красу.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в" Хижому "боді:"дитинко, нахиляйся".