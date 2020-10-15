Популярна українська ведуча Леся Нікітюк розвеселила соцмережі кумедним відеороликом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, спочатку ведуча в банному халаті і з рушником на голові милується червоною туфлею, потім підкидає її вгору і потрапляє собі в лоб. Невдоволено потираючи лоб, вона розглядає взуття, потім - відкидає його.

Наступний кадр - Нікітюк вже одягнена в бузкову коротку сукню, туфлі на ній, а волосся ведучої майорять нібито від вітру. Але уважні шанувальники тут же помітили краєчок фена в правому куті відео, Лесі хтось невидимий допомагає створити "вітряну атмосферу".

Фанатам сподобався новий ролик зірки, про що вони повідомили в коментарях.

"Шо ти шо ти, так можна і в око 😮 Наша Леся,як завжди,гарненна,живенька,епатажна, коротше-бомбаракетасуперпетарда Крут крутоо🔥 🔥 😍 Алібаба Алі Леся)) хто помітив фен? 😈 Фена взагалі не видно😆 😆 😆 фен з боку видно 😂 ахахах.....і носик фєна нєчаяно виглянув)))) Леся це у тебе із за вузьких каблуків так носок ноги деформувався ? Леся найкраща!!!!",- написали вони.

Нагадаємо, блондинка з " Квартал 95» запалила з спокусливою Астаф'євою і пустотливою Нікітюк.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в екстра-міні і з келихом в руках похвалилася танцями на пілоні: "Леся, мама знає?".

Також Politeka писала, що Нікітюк з кільцем на безіменному пальці приголомшила новиною: «а ось тепер можна і…».