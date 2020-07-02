Дочка Михайла Єфремова і Ксенії Качаліної Анна Марія вразила зізнанням

Дівчина у соцмережі розповіла, що близько двох років тому "втекла" від своєї питущої матері, яка залишила їй серйозну травму.

За словами Анни Марії, Качаліна дозволяла собі бити дочку.

"Вона ломиться, а ти сидиш в шафі і молишся", – поділилася Єфремова в соцмережі.

Про насильство в сім'ї Анна-Марія розповідала своїй вчительці, але, після того як мати дізналася про це, дівчині дісталося ще сильніше. За словами дівчини, мати била її майже щодня.

Анна-Марія не раз заявляла, що її матері необхідне лікування від алкоголізму. Сама Качаліна нічого такого і чути не хоче.

Донька Єфремова планувала оформити на матір опікунство, щоб допомагати тій після арешту Михайла Єфремова, але реакція матері була досить різкою.

«Щодо опіки та лікування це повна маячня. Сьогодні моя дочка напише про опіку, завтра про те, що вона лесбіянка, післязавтра ще щось придумає. Поки була жива її бабуся Алла Борисівна Покровська (мама Єфремова, театральний педагог. - А З.), Анна Марія хоч когось слухала, а тепер робить, що їй заманеться. Хоче посадити батька у в'язницю, а мати - в психушку. Ось така у нас мила дівчинка. Але на її витівки я не звертаю уваги, і це її дратує. Дочка за гороскопом Терези, і на 90 відсотків всі її слова - це фантазія і авантюри», - заявила Качаліна.

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