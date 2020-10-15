Необычная дочь загремевшего в тюрьму Михаила Ефремова пропала из Twitter
Как стало известно, в 20-й день рождения девушки была приостановлена работа ее аккаунта в социальной сети. Сама Анна Мария позже вышла на связь в Инстаграм и рассказала, что причиной удаления аккаунта могли быть посты с оскорблением власти.
Как пишет Газета.ru, накануне своего юбилея Анна переименовала себя в соцсетях и заявила, что отныне ее нужно называть Аэмом Тиллмари. Девушка и раньше говорила о себе в мужском роде и негативно высказывалась о гендерных стереотипах. Судя по фото в Инстаграм, Ефремова принадлежит к ЛГБТ-сообществу. На фото она целуется с другой девушкой и держит в руках радужный флаг.
«Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер», - заявила дочка актера.
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Стоит отметить, что несмотря на требования Анны Марии считать ее парнем, большинство людей все равно воспринимают ее как необычную дочь Ефремова и актрисы Ксении Качалиной. Известно, что девочка с детства росла в странных условиях. Ее мать уезжала с ней в Индию. Сейчас же Анна Мария не общается с мамой и обвиняет ее в жутких условиях жизни, в абъюзе и избиениях.
Напомним, что всплыли подробности страшного ДТП с пьяным в стельку Ефремовым, кадры: «У меня денег до...».
А еще Politeka писала, что сидящий на нарах Ефремов умудрился вляпаться в скандал с любовницей: "Разбил окно и унитаз, сломал...".
Также Politeka сообщала, что необычная дочь Ефремова поразила откровением о драме в семье: "Сидишь в шкафу и молишься".