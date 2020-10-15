Необычная дочь загремевшего в тюрьму Михаила Ефремова пропала из Twitter

Как стало известно, в 20-й день рождения девушки была приостановлена работа ее аккаунта в социальной сети. Сама Анна Мария позже вышла на связь в Инстаграм и рассказала, что причиной удаления аккаунта могли быть посты с оскорблением власти.

Как пишет Газета.ru, накануне своего юбилея Анна переименовала себя в соцсетях и заявила, что отныне ее нужно называть Аэмом Тиллмари. Девушка и раньше говорила о себе в мужском роде и негативно высказывалась о гендерных стереотипах. Судя по фото в Инстаграм, Ефремова принадлежит к ЛГБТ-сообществу. На фото она целуется с другой девушкой и держит в руках радужный флаг.

«Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер», - заявила дочка актера.

Стоит отметить, что несмотря на требования Анны Марии считать ее парнем, большинство людей все равно воспринимают ее как необычную дочь Ефремова и актрисы Ксении Качалиной. Известно, что девочка с детства росла в странных условиях. Ее мать уезжала с ней в Индию. Сейчас же Анна Мария не общается с мамой и обвиняет ее в жутких условиях жизни, в абъюзе и избиениях.

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