Відомий російський актор Михайло Єфремов влаштував увечері 8 червня в центрі Москви серйозне ДТП. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив до реанімації

56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівку. Водій вантажівки госпіталізований у важкому стані, передає "Стархит".

Пізніше з'явилася інформація, що до ранку 9 червня потерпілий помер. Відомо, що чоловікові було 67 років, родом він з Рязані, а в столиці працював кур'єром.

В результаті, МВС порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів. У зв'язку зі смертю потерпілого, акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці. Зараз артист перебуває під підпискою про невиїзд.

Пізніше в мережі з'явилися кадри з Єфремовим, коментуючим подію з поліцейського авто.

«Я його вилікую. У мене грошей дох...», - каже актор на кадрах Телеграм-каналу "112".

Дружину постраждалого Сергія Захарова зняли біля лікарні. Вона перебуває у важкому емоційному стані і постійно плаче. На кадрах представники Єфремова супроводжують жінку в таксі, передає Телеграм-канал Mash.

Відреагувала на інцидент дочка Єфремова — Анна-Марія.

«Чому я сиджу вдома, коли мій батько у біді? Не маленький, сам розбереться, не варто їздити п'яним за кермом, ніхто начебто не помер. У нього є директор, яка займається всіма цими справами, я тут особливо нічим не допоможу. Якщо посадять — буду носити передачки і допомагати малим братам і сестрам», — зазначила дівчина.

До того ж Анна-Марія додала: «Не схвалюю вчинок батька і поведінку тих, хто сидів з ним в машині. Дуже дивно, що папі дозволили сісти за кермо. Відповідати за це варто з того, як скаже закон. Хоча мені дуже не хотілося б, щоб його посадили».

Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.