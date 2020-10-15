35-річна українська співачка Даша Астаф'єва майстерно вразила фанатів пікантним кадром
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на запаморочливій висоті в спокусливому вбранні.
Так, задумлива Даша в сукні з глибоким вирізом, сидячи майже на даху високої будівлі, прикувала увагу чарівними лініями та округлостями. Ніжний макіяж і довгі сережки-"пір'я" доповнили романтичний образ.
"Обожнюю нашу серію... У ній передається легкість і висота. Зрозуміють тільки птахи🤍", - підписала фото зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Красива Даша 😍 😍 😍 "
"Шкода, що я не 🐦"
"Фото бомбезне😘 🥰❤️"
"Даша, розбиваєте серце!💔🔥"
"Неперевершено 🔥 🔥 🔥"
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва вірутозно перейшла межу дозволеного, опублікувавши в Instagram фото, на яких постала оголеною. Дівчина недбало прикривалася чорним тренчем, однак, той, швидше був антуражем або аксесуаром, ніж предметом, здатним приховати "сором".
Красуня покрутилася перед камерою в самих різних позах, забравшись в ліжко, чим, безумовно, увігнала в фарбу своїх шанувальників.
"💕 👌 👍нереальна красуня", "оголенка🖤як вид мистецтва", "красиві фото","Даша карколомна", "👍мрія поета!", "Божественно просто😍I love you❤️"," 2020 починає виправлятися", "ти не старієш😁", "ідеал❤️", – відреагували користувачі на цю фотосесію в стилі ню.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".
Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".
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