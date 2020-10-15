35-летняя украинская певица Даша Астафьева мастерски впечатлила фанатов пикантным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на головокружительной высоте в соблазнительном наряде.

Так, задумчивая Даша в платье с глубоким вырезом, сидя почти на крыше высокого здания, приковала внимание пленительными линиями и округлостями. Нежный макияж и длинные серьги-"перья" дополнили романтический образ.

"Обожаю нашу серию... В ней передаётся лёгкость и высота. Поймут только птицы🤍", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Красивейшая Даша😍😍😍"

"Жаль, что я не 🐦"

"Фото бомбезне😘🥰❤️"

"Даша, разбиваете сердце!💔🔥"

"Неперевершено 🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Астафьева вирутозно перешла грань дозволенного, опубликовав в Инстаграм фото, на которых предстала обнаженной. Девушка небрежно прикрывалась черным тренчем, однако, тот, скорее был антуражем или аксессуаром, чем предметом, способным скрыть "срам".

Красотка повертелась перед камерой в самых различных позах, забравшись в постель, чем, безусловно, вогнала в краску своих поклонников.

"💕👌👍нереальная красотка", "Обнаженка🖤как вид искусства", "красивые фото", "Даша сногсшибательна", "👍Мечта поэта!", "Божественно просто😍I love you ❤️", "2020 начинает исправляться", "Ты не стареешь😁", "Идеал❤️", – отреагировали пользователи на эту фотосессию в стиле ню.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".