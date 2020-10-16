Ці красуні просто вражають красою

Деяких жінок вік зовсім не псує, а навпаки - вони мають вигляд краще саме з роками

Подивімось на зірок, яким вік пасує, пише Politeka.net.

Відома актриса, зірка фільмів "Квартал 95", Світлана Ходченкова, в молодості виглядала старше своїх років. Артистка стала стрункішою, а походи до косметолога зробили шкіру сяючою.

Телеведуча і актриса Анфіса Чехова значно покращала з роками. Красуня змінила зачіску і схудла. При цьому її пишні форми придбали, можна сказати, більш акуратний вигляд.

9 звезд, которые взяли себя в руки и стали стройняшками Все мы любим вкусно и вредно покушать. Только вот есть одна... Gepostet von Женские истории am Freitag, 25. September 2020

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова завдяки хірургам, косметологам і стилістам сильно змінилася в кращу сторону. Зараз зірка виглядає просто ідеально.

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Телеведуча Лера Кудрявцева, яка довгий час крутила роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, виглядає набагато краще зараз, ніж в молодості. Знаменитість знає, як піднести себе на всі 100%.

Телеведущую Леру Кудрявцеву в тусовке называют «девушкой без возраста». Сама звезда не скрывает, что ради молодости и... Gepostet von Красота на Миллион am Montag, 6. November 2017

Актриса Настасья Самбурська раніше мала пухкі щоки, але зараз у неї - точені вилиці. Можливо, їй допомогли хірурги, але в підсумку вигляд у неї неймовірний.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова в компанії свого колеги Івана Колеснікова відвідала шоу" Вечірній Ургант", відповідний знімок був оприлюднений в офіційній групі програми.

Для свого виходу Світлана вибрала рожевий топ, який мав незвичний крій - в ньому був лише один рукав, а через відсутність другого - оголилося плече.

Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова виступає в зоряному шоу "Льодовиковий період".

Зірка зізналася, що після тренувань і виступів відчуває біль в спині і ногах. Однак все ж знову вирушила на заняття.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".