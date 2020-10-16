Деяких жінок вік зовсім не псує, а навпаки - вони мають вигляд краще саме з роками
Подивімось на зірок, яким вік пасує, пише Politeka.net.
Відома актриса, зірка фільмів "Квартал 95", Світлана Ходченкова, в молодості виглядала старше своїх років. Артистка стала стрункішою, а походи до косметолога зробили шкіру сяючою.
Телеведуча і актриса Анфіса Чехова значно покращала з роками. Красуня змінила зачіску і схудла. При цьому її пишні форми придбали, можна сказати, більш акуратний вигляд.
Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова завдяки хірургам, косметологам і стилістам сильно змінилася в кращу сторону. Зараз зірка виглядає просто ідеально.
Телеведуча Лера Кудрявцева, яка довгий час крутила роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, виглядає набагато краще зараз, ніж в молодості. Знаменитість знає, як піднести себе на всі 100%.
Актриса Настасья Самбурська раніше мала пухкі щоки, але зараз у неї - точені вилиці. Можливо, їй допомогли хірурги, але в підсумку вигляд у неї неймовірний.
Нагадаємо, Світлана Ходченкова в компанії свого колеги Івана Колеснікова відвідала шоу" Вечірній Ургант", відповідний знімок був оприлюднений в офіційній групі програми.
Для свого виходу Світлана вибрала рожевий топ, який мав незвичний крій - в ньому був лише один рукав, а через відсутність другого - оголилося плече.
Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова виступає в зоряному шоу "Льодовиковий період".
Зірка зізналася, що після тренувань і виступів відчуває біль в спині і ногах. Однак все ж знову вирушила на заняття.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".