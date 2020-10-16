Некоторых женщин возраст совсем не портит, а наоборот - они выглядят лучше именно с годами

Давайте посмотрим на звезд, которым возраст к лицу, пишет Politeka.net.

Известная актриса, звезда фильмов "Квартал 95", Светлана Ходченкова, в молодости выглядела старше своих лет. Артистка постройнела, а походы к косметологу сделали кожу сияющей.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова значительно похорошела с годами. Красотка изменила прическу и похудела. При этом ее пышные формы приобрели, можно сказать, более аккуратный вид.

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Актриса Настасья Самбурская раньше имела пухлые щеки, но сейчас у нее - точеные скулы. Возможно, ей помогли хирурги, но в итоге вид у нее невероятный.

Напомним, Светлана Ходченкова в компании своего коллеги Ивана Колесникова посетила шоу "Вечерний Ургант", соответствующий снимок был обнародован в официальной группе программы.

Для своего выхода Светлана выбрала розовый топ, который имел необычный крой - в нем был лишь один рукав, а из-за отсутствия второго - оголилось плечо.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выступает в звездном шоу «Ледниковый период».

Звезда призналась, что после тренировок и выступлений ощущает боль в спине и ногах. Однако все же снова отправилась на занятия.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".