Некоторых женщин возраст совсем не портит, а наоборот - они выглядят лучше именно с годами
Давайте посмотрим на звезд, которым возраст к лицу, пишет Politeka.net.
Известная актриса, звезда фильмов "Квартал 95", Светлана Ходченкова, в молодости выглядела старше своих лет. Артистка постройнела, а походы к косметологу сделали кожу сияющей.
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова значительно похорошела с годами. Красотка изменила прическу и похудела. При этом ее пышные формы приобрели, можно сказать, более аккуратный вид.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова благодаря хирургам, косметологам и стилистам сильно изменилась в лучшую сторону. Сейчас звезда выглядит просто идеально.
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая долгое время крутила роман с певцом Сергеем Лазаревым, выглядит намного лучше сейчас, чем в молодости. Знаменитость знает, как преподнести себя на все 100%.
Актриса Настасья Самбурская раньше имела пухлые щеки, но сейчас у нее - точеные скулы. Возможно, ей помогли хирурги, но в итоге вид у нее невероятный.
Напомним, Светлана Ходченкова в компании своего коллеги Ивана Колесникова посетила шоу "Вечерний Ургант", соответствующий снимок был обнародован в официальной группе программы.
Для своего выхода Светлана выбрала розовый топ, который имел необычный крой - в нем был лишь один рукав, а из-за отсутствия второго - оголилось плечо.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выступает в звездном шоу «Ледниковый период».
Звезда призналась, что после тренировок и выступлений ощущает боль в спине и ногах. Однако все же снова отправилась на занятия.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".