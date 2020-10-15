Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман не посоромилася показати себе у відвертому образі
На сторінці юної зірки в Instagram з'явилися три нових фото, на яких Соня відображена в купальнику, пише Politeka.
Відзначимо, пляжний наряд досить відвертий і не приховує спокусливих форм юної Соні.
"Теплі вітри", – підписала знімок Соня англійською мовою.
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Захоплені фоловери тут же кинулися зайкати ці знімки. Всього за 18 хвилин вони поставили майже 800 лайків, а також залишили хвалебні коментарі. Деякі з них відзначають, що дівчині дуже йдуть веснянки на її обличчі.
"Без трусиків впевнений що краще перше фото дуже красиве👍 🌹 прекрасне тіло! Грайливе личко! Мабуть, пустотливий характер!.. Так... і ці конопушки!",- пишуть фанати.
Раніше ми повідомляли, що дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе в незвичайному образі. На фото красуня присіла навпочіпки в білих штанях і ТОПі. Зірка позувала на балкончику, а волосся залишила розпущеним. Волосся у Соні були розпущеним. На другому знімку дочка Брежнєвої вже просто стояла і відвернулася від камери, показуючи себе зі спини.
"Idk чоловік", - підписала фото молода красуня.
Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Де така краса?", "з Росії з любов'ю","вогонь".
Також ми писали, що Соня влаштувала спекотну фотосесію, посвітивши чарівними формами. Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Відверті кадри, на яких постала в коричневій шкіряній куртці, коротких шортах і чорному бюстгальтері.
Повідомлялося, що дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман підкорила ніжним виглядом в короткій білій сукні.
Нагадаємо, Брежнєва приголомшила кадрами зі своєю "сестрою-близнючкою" у відвертому міні
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