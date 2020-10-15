У соцмережах з'явився відеоролик спільного виступу Примадонни російської естради Алли Пугачової і співака Володимира Кузьміна

Так, одна з фан-сторінок Пугачової розмістила в Інстаграм архівне відео, на якому дві зірки спільно виконали на сцені відому пісню "Мрії".

Спочатку пісню співав один Володимир, потім до нього на сцену вибігла Примадонна і пісню вони стали співати разом. Причому, видно неозброєним поглядом, що в цей момент пара переживає пристрасні стосунки. Алла дивиться на Кузьміна з жаданням, а потім і зовсім кидається його обіймати і цілувати.

Фоловерам дуже сподобалося це відео, про що вони і написали в численних коментарях.

"Це було таке справжнє і чесне❤️так красиво, слухати і дивитися хочеться без зупинки. Був..., був...! Молоді, красиві, талановиті! Так ваша Пугачова поводилася як хотіла, не думаючи ні про кого, розбивала життя і тупотіла далі. То судять і лають то гімни оспівують. А їй на вас не потрібні їй не хвальби ваші не плітки злісні.Більше ніж впевнена її тут немає.Обіцяти і прогинатися час втрачати.Смішний. Нагулялася в волю за своє життя. НЦ а, тепер, час то, пройшло, ось і зупинилася, як пишуть вище, на Максимі, куди ж ще те, пертися???🤣 🤣 🤣 Ось він справжнісінький чоловік , і голос є, і душа, і симпатичний! Шикарна парааааа!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що 71-річна співачка Алла Пугачова вразила моложавим виглядом в яскравому вбранні. Кумедне відео з примадонною з'явилося в Тікток її чоловіка, російського коміка Максима Галкіна. Пугачова була одягнена в красиву спідницю і яскравий червоний светр. Образ доповнювали червоні гетри.

Співачка стояла біля дверей і позувала на камеру, поки Галкін її знімав.

"Яка красуня! А!",- промовляє комік.

Пугачова не розгубилася і вирішила задерти ногу перед чоловіком.

"Відхопив собі жар-птицю!",- підмітила Пугачова, грайливо дивлячись в камеру.

У молодіжній мережі Відео з примадонною зібрало майже 4 мільйони переглядів. У коментарях думка з приводу зовнішності Пугачової сильно відрізнялися.

"Талант, красу у неї не відняти, вона велика жінка, її зірка горить дуже яскраво" « " Жар-птиця на ногах ледве стоїть) об стовп тримається ледве ледве», «Алла звичайно Вогонь жінка», «чомусь сумно на це дивитися», «Жар-птиця! Тільки прострочена", " ледве розмовляє. Зовсім здала", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що спливли пікантні подробиці з шаленої молодості Пугачової: "Алла любила...".

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