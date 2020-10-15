Популярна виконавиця Ані Лорак поділилася особистими переживаннями з журналістами

Артистка взяла участь у бліц-інтерв'ю ТаблоID, де розповіла про свої страхи і найбільші втрати.

За словами Лорак, якби вона могла повернути в своє життя щось втрачене, вона повернула б свого старшого брата. Як відомо, брат артистки загинув в Афганістані, коли їй було 9 років. Саме він розгледів в Кароліні талант співачки. Для артистки смерть рідної людини була великим ударом.

В інтерв'ю Ані зазначила, що найбільш раннім спогадом з дитинства для неї є спогад з братом.

"Мені чотири роки, і я вперше співаю з моїм старшим братом, який акомпанував мені на гітарі", - розповіла співачка.

Найбільшим розчаруванням у своєму житті Лорак вважає зраду. А найбільший страх співачки на сьогоднішній день - це темрява.

Ані Лорак зазначила, що якби знімали фільм про її життя, її могла б зіграти Елізабет Тейлор.

Крім цього, артистка розповіла журналістам, в які моменти життя їй було найбільше соромно.

"У такі моменти, коли згадала, що забула сказати "спасибі", або привітати дорогу мені людину з Днем народження", - додала Лорак.

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