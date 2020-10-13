41-річна українська виконавиця Ані Лорак обожнює дивувати публіку новими образами

Так і зараз в одній з фан-груп знаменитості з'явилося незвичайне фото Кароліни, повідомляє Politeka.

Так, співачка піднялася на величезні автомобільні шини, буквально потонувши в них своєю "п'ятою точкою". На Ані - короткий плащ, який абсолютно не приховує стрункі ноги знаменитості, взуті в черевики на високих підборах.

Волосся Лорак розпущене, на голові – в'язана шапочка, дівчина посміхається, широко розкривши свій рот.

"Якщо хтось тебе по-справжньому любить, він буде любити тебе, навіть якщо ти ходяча катастрофа і просто нестерпна", – підписали публікацію у фан-групі.

Шанувальників не залишило байдужими це фото. За короткий час вони поставили багато лайків і залишили під знімком захоплені коментарі.

"Дуже люблю, не дивлячись ні на що.♥️💞💝💋🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Супер ❤️❤️❤️❤️❤️ супер", - повідомили вони.

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Артистка чесно зізналася в інтерв'ю «співрозмовнику», що набрала зайві кілограми, сидячи вдома в ізоляції. В даний час Лорак оголосила війну зрадницьким "складочках".

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво Різне-не могла встояти", - поскаржилася зірка.

За словами Кароліни, тепер їй доводиться тримати себе в їжакових рукавицях, щоб не дозволити своїм примхам взяти верх і "поплисти" ще більше.

"Я зараз намагаюся не їсти після шостої вечора. Після сьомої вечора взагалі відмовляюся від їжі. П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко", - повідомила артистка.

Відома українська співачка Ані Лорак показала бекстейдж-кадри з нової фотосесії. Після відпустки з дочкою Кароліна вирішила приступити до роботи в посиленому режимі. Вона заявила про роботу над новим проектом і також вирішила поділитися першими кадрами зі зйомок для нової фотосесії. При цьому в мережі вже підозрюють, що дані кадри насправді промо до кліпу Кароліни.

Сама зірка ніяких подробиць не розкривала, лише запостила ролики в розділі Сторі, а також розбурхала зміною іміджу. На представлених кадрах видно, що Кароліна блищить в стриманому брючному костюмі поверх якого також надіта масивна шуба в досить теплу погоду. Судячи з усього, Кароліні навіть стало жарко.

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