Знаменита українська співачка Ані Лорак здивувала несподіваними кадрами

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці, на знімках Ані відображена поруч з собакою. На одному з кадрів Лорак встала перед твариною на коліно і гладить його голову, в той час як пес віддано дивиться їй в обличчя.

На іншому кадрі - стоїть на ногах, але все одно дивиться на свого відданого друга. На знаменитості чорні спортивні штани, в тон штанів - шкіряна куртка і капелюшок, на ногах – черевики. На правій руці Ані - велика жіноча сумка.

"🐕найвірніші і віддані!Обожнюю світ тварин!🐕 🐈 ❤ ❤ ❤ ", – підписала знімок співачка.

Фанати буквально за півгодини після публікації встигли поставити під нею більше 14 тисяч лайків. У коментарях вони погоджуються з Ані в тому, що собаки – найвідданіші друзі, а також хвалять дівчину за стильний образ.

"Кохана, цей друг ніколи не зрадить, це правда найвірніший!!! Чудові фотографії❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 😍😍😍🔥🔥🔥 звідки у неї може бути собака. Нею треба займатися, а вона постійно зайнята. Взяла у кого-то. 🐕 найвірніші і віддані!Обожнюю світ тварин!🐕 🐈 ❤ ❤ ❤ Кароліночка, що ні образ, то цукерка ❤ ️ осінь дарує нам яскраві фарби, а ти найяскравіші образи 💋 наші улюблені тварини, наші великі друзі, стільки радості і відданості вони нам дарують, як можна їх не любити, в них наша розрада і щастя ❤️ спасибі, дорога, за теплі фото, за мудрі слова! Нехай на душі буде спокійно, а на серці тепло, Нехай всі, хто дорогий, будуть завжди поруч ❤️ бережи себе, Сонце ☺ любимо, сумуємо ❤️ можна мені побути на місці собаки? 👏👏👏😍😍😍🌹🌹🌹👏❤️ Як же я з Вами згодна Кароліна🙏❤️😘 Ви Такі класні😍 гарненькі😍😍 Принадність😍 приємного Вам настрою та чудового вечора❤️😘💋 Які теплі й милі фотографії😍😍😍😍доброго і вдалого вечора❤️❤️❤️", – пишуть фоловерів.

Раніше Ані Лорак побалувала шанувальників сміливим образом. Знаменитість виклала серію фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімках Ані Лорак позує в кріслі біля вікна. Красуня вбралася в коричневий топ з мішкуватими рукавами і просто бездонним декольте, судячи з вигляду, вона не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили туфлі тілесного кольору і підвернуті джинси, які вигідно підкреслили її пружні стегна. Варто відзначити сильну засмагу, яку Ані Лорак отримала під час недавнього відпочинку.

"Почалися робочі будні. Зйомки, суєта. І так радісно від простого людського спілкування. Ми потребуємо людей. Особливо близьких по духу. 💃 🏼 1, 2 або 3?",- поцікавилася Ані Лорак і передплатників.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом виконавиці і засипали її компліментами.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".

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