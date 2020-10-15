Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом приготування смачного десерту
Знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram рецепт тістечка "Вупі пай", повідомляє Politeka.
"Сьогодні поділюся з вами рецептом тістечка, яке завжди викликає захват-Вупі пай!😋 У перекладі це звучить, як "Ух ти"", " нічого собі!"або" Ого-го!"... А я називаю його тістечко" ухтишка"🍪", - написала Глинська.
Для приготування Вупі пай необхідно взяти:
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Бісквіт (розрахунок на 24 половинки):
200 мл молока (2,5-3,2%)
100 г яйця
300 г борошна
160 г цукру
10 г розпушувача
60 г какао-порошку
1/3 ч. л. солі
Для вершкового крему:
350 мл вершків (жирність не менше 30%)
50 г цукрової пудри
4 г желатину + 20 мл води
цедра одного апельсина
"А яке тістечко у вас викликає захват?😉 ", – питає у шанувальників Єлизавета.
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Шанувальники Глинської подякували їй за цей рецепт в коментарях і відзначили своїми лайками.
"Спасибі, треба спробувати приготувати😊 👍А захват у мене викликає звичайне пісочне тістечко з кисленьким повидлом всередині і просочене глазур'ю зверху.Раніше воно називалося,, доміно,,. Зараз у нас справжніх пісочних тістечок не зустрінеш.А замість натурального повидла в тістечка, торти і печива стали додавати штучне з ароматизаторами, барвниками, яке є неможливо Я не пробувала 🙈 😁 треба приготувати! Спасибі, Ліза😍", - написали вони.
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